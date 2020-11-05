В Ульяновской области создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений

В большинстве медучреждений созданы WhatsАpp-приёмные, любое обращение в которые должно оперативно отрабатываться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании по вопросам повышения качества медуслуг в Ульяновской области губернатор Сергей Морозов заметил, что властям “необходимо добиться, чтобы в регионе была внедрена система менеджмента качества оказания медпомощи и бережливые технологии”. Кроме того, планируется поднять статус главных внештатных специалистов и ответственность главврачей. Для этого в области создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений.

И.о главы местного Минздрава Юрий Ларькин заметил, что ими в текущем году было проведено 96 внеплановых проверок контроля качества. В ходе этих мероприятий было выявлено 62 нарушения, что, по словам главы ведомства, недопустимо.

- Сегодня в большинстве учреждений созданы WhatsАpp-приёмные, любое обращение, которое поступает на линию WhatsАpp-приёмной должно оперативно отрабатываться. Если данная работа будет проводиться качественно, то наши пациенты, будут знать, что всегда можно обратиться на данный телефон и возникший вопрос по оказанию медпомощи будет оперативно решен, - заметил Ларькин.