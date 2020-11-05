Появилось видео с места жесткой аварии бензовоза и "Лады" в Татарстане

Фото с места происшествия.

В Чистопольском районе республики утром 5 ноября столкнулись бензовоз и отечественная легковушка "Лада". В результате аварии погиб водитель "Лады", водитель бензовоза не пострадал.

Появилось видео последствий столкновения, которое снял на регистратор водитель одной из проезжавших рядом фур. Столкновение произошло на въезде в Чистополь. По предварительным данным, все случилось во время маневра поворота бензовоза - водитель легковушки на скорости врезался в кабину грузовика. Удар пришелся на место водителя, и мужчина, управлявший "Ладой", погиб а месте.