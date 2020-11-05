В Татарстане фура сбила на встречке водителя и пассажира "ЗИЛа", один из мужчин погиб

Раненного увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 ноября в 22.10 на 909 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, 47-летний водитель большегруза с прицепом не выбрал безопасную скорость, дистанцию, выехал на встречку и его грузовик сбил двух мужчин, которые находились на своей полосе - осматривали свой грузовик "ЗИЛ".

Во время наезда скончался от полученных травм пассажир "ЗИЛа", водитель отечественного грузовика получил травму ноги и доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.