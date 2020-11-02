В Чувашии пенсионерку, убившую одним ударом ножа соседа, приговорили к 7 годам колонии

Свою вину пенсионерка отрицать не стала. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Суд вынес приговор для 67-летней жительницы Мариинского Посада, которую за убийство соседа отправят в колонию общего режима на 7 лет.

Во время следствия и суда выяснилось, что в Новогоднюю ночь - с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, пенсионерка отмечала праздник в своей квартире злоумышленницы. Приглашен ко столу был 58-летний сосед женщины. В один из моментов они по пьяни поссорились. Хозяйка схватилась за нож и одним ударом в грудь убила мужчину.

- Свою вину пенсионерка отрицать не стала, - сообщили в СУ СКР Чувашии.