В Казани автобус «ЖК «Салават Купере» — Юдино» не будет ходить 4 и 6 ноября

В субботу и воскресенье маршрут ждут обычные выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 4 ноября, в России будут отмечать День народного единства, а в пятницу в Татарстане - День конституции республики. В связи с этим, дни будут считаться нерабочими. Работать не будет и автобус “ЖК “Салават Купере” - Юдино”.

Отметим, что в будни автобус отправляется от ЖК “Радужный” в 06.17, 08.10, 09.35, 12.55, 14.15 и 16.10. Его маршрут состоит из семи остановок: ЖК «Радужный», Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават Купере», Наиля Юсупова (в обратном направлении – Осиновская), Красикова, Бирюзовая и Привокзальная. Обратно автобус отправляется в 07.05, 09.00, 12.15, 13.35 и 15.10.