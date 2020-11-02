Главой Миникульта Чувашии стала Светлана Каликова

Фото: Министерство культуры Чувашии

Министерство культуры Чувашии возглавила 49-летняя Светлана Каликова, которая с 23 сентября была исполняющей обязанности министра. Соответствующее распоряжение в понедельник, 2 ноября, было опубликовано на портале органов власти республики. Документ подписал лично глава региона Олег Николаев.

СПРАВКА

В 1995 году Каликова окончила Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности “Русский язык и литература”. Последующие 13 лет она работала учителем русского языка и литературы.

С 2008 по 2013 год будущий министр была заведующей сектором по связям с общественностью Управления правового обеспечения, кадровой политики и связей с общественностью и пресс-секретарем главы Минздрава Чувашии. После - год проработала на должности начальника отдела пресс-службы Администрации Главы республики. И еще год - заместителем министра информационной политики и массовых коммуникаций региона.

С 2015 по 2016 годы Каликова была помощником Главы Чувашии и его пресс-секретарем. С 2016 по 2018 - замруководителя Администрации Главы республики. После она ушла в Минцифрразвития, где год работала заместителем министра. В 2019 году - возглавила “Чувашское книжное издательство”.