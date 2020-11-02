В Татарстане после гибели пациента от COVID-19 возбудили уголовное дело

Супруга скончавшегося пациента винит во всем медперсонал больницы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность" возбудили в СУ СКР Татарстана после того, как поступила жалоба от супруги погибшего 28-летнего мужчины.

Женщина рассказала, что ее супруг потупил в Зеленодольскую ЦРБ в тяжелом состоянии с пневмонией. Диагноз: коронавирус, с ее слов, мужчине не установили, но взяли мазок. К сожалению, лечение не помогло, и 11 августа он скончался, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Но спустя время вирус COVID-19 у пациента все же был диагностирован. Супруга погибшего винит в гибели мужа персонал Зеленодольской ЦРБ.