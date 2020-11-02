В Казанском ТЮЗе состоится вечер памяти актера Александра Купцова

Фото Александра Купцова предоставлено ТЮЗом

Скоро год, как 6 ноября во время спектакля "Маленький принц" умер Заслуженный артист России, Народный артист Татарстана Александр Купцов. В память о нем 14 ноября в 18.30 в Казанском ТЮЗе пройдет вечер.

Александр Иванович владел секретом, как тревожить души и сердца зрителей. Он обладал высоким актерским мастерством и незаурядным талантом. Он по праву пользовался всенародной любовью среди зрителей, и остается таким в их сердцах.

- На вечере памяти мы вспомним яркую театральную жизнь и множество незабываемых ролей нашего дорогого друга и коллеги, - сообщили в ТЮЗе.

Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище в 1979 году, и в том же году дебютировал на сцене Казанского ТЮЗа в роли Искремаса в спектакле «Искремас» (режиссер Л.Верзуб).

За свое мастерство он не раз был награжден премиями и званиями, в 1996 году вместе с труппой за создание спектакля "Буря" (Уильям Шекспир) был отмечен национальной театральной премией "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль года".