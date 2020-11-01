В Нижнекамске для стоящих в очереди на КТ на улице установили палатку

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске по адресу: улица Ахтубинская, 13а, установили специальную палатку. Она предназначена для тех, кто стоит в очереди на компьютерную томографию (КТ). Именно там в городе проводят обследования людей с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Как сообщают в администрации Нижнекамского района, в палатке круглосуточно дежурит фельдшер, она постоянно обогревается, пришедшим выдают маски, перчатки и средства доя дезинфекции рук, установлены чайники.

Фото: e-nkama.ru

- Обследование одного человека на компьютерном томографе занимает примерно от 30 до 40 минут, с учетом ожидания результатов. В день на одном аппарате обследуют до 90 человек, - уточнили в пресс-службе администрации района.