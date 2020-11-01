На дороге «Казань - Ульяновск» в ДТП с фурой погибли два человека

Фото: ГИБДД Верхнеуслонского района Татарстана

Вечером в субботу, 31 октября, в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

Там на 9 километре дороги «Казань - Ульяновск», по предварительной информации ГИБДД, автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречку и врезался в фуру. После столкновения с многотонным грузовиком отечественную легковушку отбросило в кювет.

Фото: ГИБДД Верхнеуслонского района Татарстана

В результате этой аварии на месте от полученных травм скончались два человека. Также серьезно пострадали еще два человека. Их доставили в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.