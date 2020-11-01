В Казани из-за пожара в сауне пострадал мужчина

В парилке загорелся потолок. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 31 октября, в 20.51 в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в СНТ «Ромашка» на одном из садовых участков произошло возгорание.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит потолочное перекрытие сауны в садовом доме. Огонь быстро потушили. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

- Отравление продуктами горения получил 55-летний мужчина, - сообщил в МЧС Татарстана.

Там также уточнили, что после оказания пострадавшему медпомощи на месте происшествия госпитализация не понадобилась.