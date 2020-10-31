97% жителей Татарстана проходят тест на COVID-19 после возвращения из Турции

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В эту субботу, 31 октября, на республиканском онлайн-совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что обязательные тесты на коронавирус по возвращению домой из Турции проходят 97% жителей республики.

С момента открытия авиасообщения с этой страной было составлено 126 административных протоколов в отношении татарстанских туристов, которые так и не сдали анализы. Напомним, что за это грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Также, по заявлениям Патшиной, в Татарстане с учетом ситуации с коронавирусом наращивают темпы тестирования на наличие инфекции. Анализы можно сдать в 20 медцентрах. Но один из них – «Звезда», по словам руководителя Роспотребнадзора республики, вводит людей в заблуждение – вместо положенных ПЦР-исследований делает экспресс-тесты на антитела.