31 октября за день в Татарстане потушили уже два пожара

По сообщениям МЧС Татарстана, в обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту субботу, 31 октября, днем в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Новая Тура Зеленодольского района горит крыша частного дома №39А на улице Слободская. Выехавшие на место происшествия пожарные смогли потушить огонь. Общая площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

Кроме того, в 12.27 стало известно еще об одном пожаре в Татарстане. В Казани по адресу: улица Камышинская, 104, загорелся частный дом. На его тушение у пожарных ушло чуть более часа. Предварительная площадь возгорания так же составила 72 квадратных метра.

Как сообщили в МЧС Татарстана, в обоих случаях не было ни погибших, ни пострадавших.