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Происшествия

В Бавлинском районе Татарстана мужчина с сожительницей отравились насмерть

Рассматривается две версии произошедшего, в том числе и по причине угарного газа
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Со слов сотрудников газовой службы, утечки газа в доме нет.

Со слов сотрудников газовой службы, утечки газа в доме нет.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 30 октября в экстренные службы Татарстана поступил сообщение о том, что в деревне Шамаево Бавлинского района на улице Нариманово в частном доме от отравления, предварительно, угарным газом погибли 55-летний мужчина и его сожительница.

- Жилое одноэтажное здание электрифицировано и газифицировано, - сообщили в МЧС Татарстана. - Дом оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, но они не сработали из-за отсутствия дыма.

Также в чрезвычайном ведомстве отмечают, что, со слов сотрудников газовой службы, утечки газа в доме нет.

По одной из версий, мужчина с сожительницей перетопил печь, задвижка в которой была закрыта. Кроме того, рассматривается и версия отравления пары спиртным. Погибшая семья была известна полиции как неблагополучная. Правоохранителям придется теперь разобраться в обстоятельствах произошедшего.

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