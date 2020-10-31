В Чуваши из-за резни на улице возбудили уголовное дело

Один из потерпевших получил 4 ножевых ранений, а другой 8. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 27-летнего жителя поселка Новое Атлашево Чебоксарского района все же было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга».

Преступление произошло еще 8 сентября. Тогда в поселке Новое Атлашево, по версии следствия, фигурант дела, будучи пьяным, во время ссоры во дворе одного из домов напал с ножом на 34-летнего незнакомого мужчину.

Как следует из материалов дела, он успел нанести не менее 4 ранений, пока его не повалил на асфальт 23-летний знакомый потерпевшего.

Пока последний удерживал злоумышленника, тот смог ранить его около 8 раз. Все бы закончилось трагично, если бы на помощь мужчинам не подоспели очевидцы. Раненных успели вовремя увезти в больницу, их жизни сейчас ничего не угрожает. Задержанного же за нападение поместили пока под стражу.

- По факту причинения тяжких телесных повреждений 34-летнему потерпевшему было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» В настоящее время уголовные дела соединены и находятся в производстве следователя следственного управления. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Там также отметили, что арестованный за резню на улицы ранее уже был судим, в том числе и за убийство.