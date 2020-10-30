Гидрометцентр Татарстана сообщил о погоде на эти выходные

Осадки будут идти периодически. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту субботу, 31 октября, в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов северного циклона ожидаются дожди. При этом температура воздуха ночью будет в пределах от +4 до -1 градуса, а днем от +3 до +8.

В предстоящее воскресенье, 1 ноября, ночью еще могут пройти небольшие дожди, а также выпасть мокрый снег. Но днем из-за роста атмосферного давления осадки прекратятся. Днем максимум от +1 до +6 градусов. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по его прогнозу, в республике утром 2 ноября местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем понизится и будет в пределах от 0 до +5. При этом на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Кроме того, по предварительным данным метеорологов, 3 и 4 ноября Татарстан снова окажется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается, ночью от 0 до -5, а днем от +1 до +6 градусов.