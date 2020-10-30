В Казани горел гараж с машиной на площади 60 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 30 октября, в 15.06 в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Маршрутная около дома №17 корпус 1 загорелся гараж с машиной.

По приезду на место происшествия пожарные установили, что причиной возгорания стал легковой автомобиль. Вытащить его наружу не представлялось возможным. Существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние гаражи. Их удалось отстоять и потушить пожар.

- Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причины возникновения возгорания в гараже сейчас выясняют специалисты.