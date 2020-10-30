Новый казанский зоопарк «Река Замбези» требует переделки на 477,4 млн рублей, пишет Telegram-канал «Итиль».

- Его директором является депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов, а деньги на работы выделят из бюджета РТ. Сейчас зоопарк не отвечает требованиям для безопасного пребывания в нем африканских зверей. Там устранят замечания и проведут работы в рамках меняющихся требований европейских кураторов животных. Работы в зоопарке должны начаться 11 ноября и завершиться к концу марта 2021 года. Зоопарк стал самым ожидаемым долгостроем. Его начали возводить в 2015 году, обещая сдать в 2016-м. Сроки не раз переносили. Генподрядчиком строительства являлось ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Открыли зоопарк лишь в 2019 году, при этом он был практически пустым. Торги на реконструкцию выиграла ООО «Евростройхолдинг+», которым владеет гендиректор Владимир Казилов. Эта организация занималась, в частности, возведением собора Казанской иконы Божией Матери, - пишет канал.