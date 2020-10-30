В Татарстане во время пожара в доме погибли двое мужчин

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар произошел утром в пятницу, 30 октября, в селе Бессоново Тетюшского района республики. Там на улице Полевой загорелся дом. Соседи рассказали прибывшим пожарным, что внутри могут находиться люди - 58-летний хозяин и его 68-летний гость.

Но криков о помощи слышно не было, дом к этому моменту уже был полностью объят пламенем. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Когда огонь потушили, то во время разбора завалов обнаружили тела хозяина дома и его гостя.

Во время пожара погибли двое мужчин Фото: МЧС Татарстана

- Причина начала пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.