Всего же в реегионе выявлено уже 6 075 местных жителей с COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 30 октября, стало известно, что в Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом. Он стал 64 жертвой инфекции в регионе с начала пандемии. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего же в Марий Эл выявлено уже 6 075 местных жителей с COVID-19. Большинство из них - жители Йошкар-Олы (3 172), Медведевского района (643) и Волжска (553). На данный момент 5 006 зараженных выздоровели. Однако новые больные выявляются десятками ежедневно.

Минздрав республики сообщает, что в инфекционных стационарах сейчас находятся 1 032 человека. У 1021 пациента пневмония, а у 265 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 173 человека, в состоянии средней степени тяжести - 859. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 больных, в кислородной поддержке же нуждаются 412.