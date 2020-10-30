В колониях Чебоксар спецпрокуратура обнаружила заплесневелые стены и протекающие потолки

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В Чебоксарах спецпрокуратура выявила нарушения в ряде местных колоний. Там не соблюдали требования законодательства при эксплуатации производственных и общественных помещений, а также при организации питания осужденных.

Так, в колониях были сырые стены со следами плесени и отслоением краски, потолки со следами подтеков влаги, деревянные разделочные доски с трещинами. Кроме того, в учебных комнатах отсутствовали софиты над досками, а стеллажи для посуды в столовой требовали покраски.

В адрес начальников колоний внесено два представления, а в отношении виновных лиц возбуждено четыре административных дела. Устранение нарушений состоит на контроле спецпрокуратуры, отмечают в надзорном ведомстве.