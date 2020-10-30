Мэрия Казани решила бороться с незаконной рекламой автодозвоном

Для нерадивых фирм включат автодозвон Фото: Андрей КОЧЕТКОВ

Непростым способом решили в столице Татарстана бороться с незаконной рекламой. Если выявят где-то рекламное объявление, которое самовольно разместили в неположенном месте, то его сфотографируют и передадут номер телефона оператору, и тот включит автодозвон на этот номер. Звонки будут регулярными - с 9.00 до 18.00 в будние дни, и завершатся через месяц со дня включения телефона в это список "горячих номеров".

Контроль за самим процессом внедрения этой практики возложили на заместителя руководителя исполкома Ильдаром Шакировым. Он же будет следить за указанными номерами телефонов в листовках, объявлениях или рекламных буклетах.