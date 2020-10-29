"К врачам стали относиться как к обслуге": Врач "Рубина" о проблемах современной медицины

Фото: ФК "Спартак".

Михаил Бутовский возглавил медицинский штаб "Рубина" летом, перейдя из московского "Спартака". В нашей стране его называют одним из лучших специалистов. В интервью sports.ru он рассказал об основных проблемах современной российской медицины.

- К врачам стали относиться как к обслуге. Есть много примеров хамства по отношению к медикам. Об этом есть достаточно роликов. Ни один врач никогда в жизни не захочет специально сделать плохо пациенту. Врач не робот, а такой же человек, как пациент. Так же подвержен внешним воздействиями, у него тоже есть эмоции и чувства. Да, цена ошибки врача выше – но врач имеет право на нее. Именно для таких случаев у наших зарубежных коллег есть сильный медицинский профсоюз, профессиональное страхование – это защищает врача. И если он ошибся, никто его не предает публичному осуждению в ток-шоу. Там медицинское право развито – а в нашей стране нет. Право у нас имеет только пациент, а врач никак не застрахован. Это, по-моему, упущение, - рассказал Бутовский.

Также, по его словам, ситуация с оплатой труда медиков в России просто катастрофическая. Он даже привел цифру, что в некоторых регионах ставка заведующего отделением не превышает 25 тысяч рублей.