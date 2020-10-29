В Казани врачи РКБ спасли пенсионерку с раком желудка и коронавирусом

Операция длилась 4 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В БСМП Казани с диагнозом желудочное кровотечение доставили 72-летнюю пенсионерку. Но проводить операцию было нельзя - пенсионерке диагностировали еще и коронавирусную инфекцию, а среди сопутствующих заболеваний - тяжелая форма диабета.

Женщину перевезли в РКБ. Там сначала ее вылечили от коронавируса. Но тут выяснилось, что у пациентки снизилось количеств гемоглобина в крови. Тем не менее операцию все же провели. Она длилась четыре часа. Хирурги через несколько проколов смогли удалить 4/5 пораженного желудка.

После операции женщина быстро пришла в себя и как все ее анализы пришли в норму, пенсионерку выписали, сообщили в пресс-службе РКБ Казани.