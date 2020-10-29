"Он готов там играть на сто процентов": Полузащитник "Рубина" заинтересовал дортмундскую "Боруссию"

Фото: ФК "Рубин".

Не для кого не секрет, то главным активом "Рубина" на данный момент является полузащитник Хвича Кварацхелия. 19-летний грузин уже привлек внимание ряда российских и европейских клубов. Накануне стало известно, что за Хвичей внимательно следят в дортмундской "Боруссией".

По данным портала Championat.com, немецкий клуб уже месяц следит за Кварацхелией, но с официальным предложением еще не выходил. Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что Хвича в "Боруссии" не затеряется.

- Хорошие футболисты готовы ко всему, а Хвича – очень хороший футболист. Если трансфер в "Боруссию" состоится, это будет великолепно. Для него это будет прекрасно. На мой взгляд, Хвича готов играть там на сто процентов. В Грузии таких футболистов было уже много. Очень важно, как он будет продолжать свою карьеру. Как на него будут влиять агенты, тренеры. Хвича - очень хороший парень, очень внимательный на тренировках. Сейчас он под руководством лучшего русского тренера и моего хорошего друга - Леонида Слуцкого. Кварацхелия в хороших руках и клубе. Талант у него невероятный. Да, он любит держать мяч, но ему надо продолжать учиться тактике и познавать другие важные вещи. Но у него невероятный талант, ему богом дано решать исход игры в одиночку, - цитирует Вайсса Championat.com.