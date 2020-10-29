В Татарстане мать, избивавшая 9-летнего сына, отделалась условным сроком

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Правоохранительные органы заинтересовались 31-летней жительницей поселка городского типа Джалиль Сармановского района республики, когда им стало известно о побоях ее 9-летнего сына. Мальчика опросили, и он признался, что мама его бьет, особенно когда выпьет. Также она забывает покормить его и оставляет одного надолго. Все это продолжалось с сентября 2019 года и продолжалось до февраля 2020 года.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

- Свою вину женщина полностью признала, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Суд приговорил её к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года, кроме того ей придется выплатить штраф - 5 тысяч рублей в доход государства.