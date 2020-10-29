В Чебоксарах мужчина спас соседку от изнасилования

Подозреваемого на время следствия отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нападение на 18-летнюю жительницу столицы Чувашии произошло ночью 16 октября, когда она пешком возвращалась из ночного клуба. Вслед за ней в подъезд зашел незнакомец. Когда девушка приехала на лифте на свой этаж, то ее встретил тот самый злоумышленник, который также успел подняться наверх. Он попытался изнасиловать девушку, угрожая ей убийством.

Но только жертва нападения оказала сопротивление, одновременно громко крича. На что из своей квартиры вышел ее сосед. Это спугнуло злоумышленника и он убежал.

Девушка обратилась в правоохранительные органы. В результате чего в следственном комитете Чувашии по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством потерпевшей".

Во время осмотра места происшествия нашли телефон потерпевшей, который забрал и выронил напавший на нее мужчина. На гаджете остались следы его ДНК. Это и помогло правоохранителям вычислить подозреваемого. Искали также его и по фотороботу, который составили вместе с девушкой эксперты-криминалисты. А по записям с видеокамер установили маршрут передвижения мужчины.

Задержали подозреваемого оперативники МВД Чувашии 26 октября. Им оказался 38-летний уроженец Красноармейского района республики, в последнее время проживающий в Чебоксарах. На время следствия его отправили под арест.

Фото: СУ СКР Чувашии

Следственный комитет Чувашии просит граждан внимательно ознакомиться с фотографией обвиняемого и в случае совершения данным лицом противоправных действий в отношении вас или ваших детей сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону «02», либо (8352) 66-24-88.