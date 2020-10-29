В Татарстане начали госпитализировать только тех больных коронавирусом, чьим жизням угрожает опасность

В случаи необходимости в регионе можно развернуть еще порядка 1,2 тысяч мест для больных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас в стационарах Татарстана лечатся более 3 тысяч пациентов с ОРВИ и COVID-19. Госпитализировать начали только тех больных коронавирусом, чьим жизням угрожает опасность. Об этом на очередном брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она заметила, что в случае необходимости в регионе можно развернуть еще порядка 1,2 тысяч койкомест для больных. Однако зараженные коронавирусом с бессимптомной, легкой или средней формой течения болезни будут лечиться дома.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 8 328 случаев COVID-19. На данный момент 7 344 из них выздоровели, 110 - скончались.