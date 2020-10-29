Новую республиканскую больницу Чувашии планируют построить в 2023-2026 годах

Новое медучреждение будет площадью порядка 130 тысяч квадратных метров.

Стало известно, что новую республиканскую больницу Чувашии с пристроем инфекционного корпуса построят в 2023-2026 годах. Об этом на форуме “Здоровое общество” заявил глава республики Олег Николаев. Он отметил, что работы по возведению учреждения потребуют 11,6 миллиарда рублей.

Новая республиканская больница будет площадью порядка 130 тысяч квадратных метров. За ее основу взят проект клинической больницы №40 в Москве. Где именно построят новое медучреждение, пока не сообщается.