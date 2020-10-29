Средняя зарплата жителей Чувашии должна достигнуть 89,7 тысячи рублей, но только к 2035 году

Реальные зарплаты жителей республики вырастут в 1,8 раза. Фото: Валерий РОМАНОВ

Стало известно, что ближайшие 15 лет средняя зарплата жителей Чувашии должна вырасти почти в три раза. Если в 2020 году она составит 30,9 тысяч рублей, то к 2035-му достигнет отметки в 89,7 тысяч. Об этом говорится в проекте Стратегии социально-экономического развития республики.

При этом нельзя исключать инфляцию. Согласно документу, к 2035 году она прогнозируется на уровне 72,3% по сравнению с текущим годом. Потому реальные зарплаты жителей Чувашии вырастут лишь в 1,8 раза. Также отметим, что, согласно проекту, через 15 лет доля граждан региона с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться с 17,4% до 9%, а уровень безработицы - с 4,7% до 3,5%.