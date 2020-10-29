Отец Иван меняет профессию?: психологическую помощь в период пандемии жителям Ульяновской области будут оказывать священники

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В Ульяновской области уже неделю выявляется порядка 200 случаев заражения коронавируса ежедневно. Так же растет число летальных случаев инфекции. Губернатор региона Сергей Морозов заявил, что у местных жителей сейчас сложное эмоциональное состояние, и они “не знают куда обратиться”. Этот вопрос должен решить открывшийся центр психологической помощи.

На звонки сейчас отвечают шесть психологов. В дальнейшем к работе планируется привлечь 13 священнослужителей. Они будут успокаивать взволнованных граждан и отвечать на имеющиеся у них вопросы. Людей, имеющих признаки простудных заболеваний, будут консультировать в соответствии с методическими рекомендациями.

Психологическую помощь можно получить по телефону 8-8422-22-99-40 с 8.00 до 20.00.