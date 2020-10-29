В Казани на неделю ограничили движение по улице Заслонова

Фото: pixabay.com

В Казани временно ограничено движения автомобилей по улице Заслонова - на участке от дома №1 до дома №26. Все дело в проведении работ по прокладке сетей водоснабжения, которые будут проводиться вплоть до 5 ноября. Информация об этом появилась в Сборнике документов и правовых актов города.

Кроме того, в Исполкоме отмечают, что с 4 по 22 ноября в Казани будет перекрыта улица Амирхана Еники на участке от дома №1 на улице Заслонова до дома №11 на улице Рабочей Молодежи.

Автомобилистов просят руководствоваться этой информацией при составлении маршрута и заранее выбирать пути объезда.