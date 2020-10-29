В Татарстане загорелся склад с 500 тоннами аммиачной селитры

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на складе, где хранилась аммиачная селитра, начался в 4.09 в четверг, 29 октября. В службу "112" позвонил сторож ангара, расположенного в Красносельском поселении Высокогорского района республики. Он сообщил, что загорелся ангар, который используется как склад. На нем хранились 500 тонн аммиачной селитры, и произошло возгорание внутри ангара.

Во время проведенной разведки сотрудниками МЧС Татарстана было установлено, что горит бытовка площадью 15 квадратных метров.

В 4.50 произошла полная ликвидация последствий пожара.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.