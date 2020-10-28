Чиновникам Татарстана предложили доплачивать, если они будут говорить как на русском, так и на татарском языках

Прибавка, правда, должна быть небольшой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов считает неэффективным просто заставлять чиновников говорить и на русском, и на татарском языках. По его мнению, их нужно мотивировать финансово - доплачивать. С таким предложением он выступил на первом форуме молодых госслужащих.

Ахметов заметил, что можно ввести небольшую прибавку к зарплате сначала одним государственным служащим, а после (если эксперимент окажется удачным) - и другим. Тогда-то все и будут говорить на работе на двух языках.