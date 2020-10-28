В Чебоксарах спасатели помогли ребенку, чья рука застряла в детской коляске

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Во вторник, 27 октября, в службу спасения позвонила жительница Чебоксар. Женщина сообщила, что на бульваре Солнечный у годовалого ребенка рука застряла в детской коляске. Требовалась помощь.

На место оперативно выехали спасатели. С помощью набора “Умелец” они извлекли руку ребенка.

- Малыш был немного удивлен от такого пристального к себе внимания. Удивительный народ – эти маленькие детки: любопытство впереди них «идет». Все обязательно надо потрогать и, везде залезть руками, и не важно, куда, - отмечают в пресс-службе чувашской республиканской поисково-спасательной службы.