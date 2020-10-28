В Елабуге горожане собрали деньги на установку памятника Екатерине Великой

Памятник Екатерине появится на Соборной площади Фото: Лика ИСАЕВА

Для тысячелетнего города имя императрицы Екатерины Второй - это трепетное отношение к истории города. Благодаря ее Указу в 1780 году тогда еще селу был присвоен статус уездного города Российской Империи. Произошло это 340 лет назад, с тех пор город активно развивается.

На момент присвоения статуса в Елабуге жили примерно 1000 человек. Планировка города - прямоугольные квадраты. Центр - Соборная площадь Спасского собора.

Елабужане в юбилейную дату присвоения статуса города своей родине собрали средства для установки памятника императрице, которая лично и нарисовала план городской застройки.

Открытие памятника состоится в середине ноября.