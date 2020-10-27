Глава Ульяновской области предложил пересадить медиков на мотоциклы

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил организовать в регионе мотобригады для оказания скорой медицинской помощи больным с коронавирусом. Губернатор заметил высокую нагрузку на здравоохранение, стабилизировать которую могут помочь байкеры. Об этом он заявил в понедельник, 26 октября, на очередном заседании штаба по развитию области.

Морозов отметил, что изучил опыт зарубежных стран, в которых уже имеются мотобригады “скорой”, а также встретился с “Ночными волками”. Последние готовы оказать содействие властям. Проработать данный вопрос теперь должна первый зампред правительства Ульяновской области Екатерина Убе.