В Казани между Кремлевскои и Кировскои дамбами появится новый парк «Манзара»

Фото: Стратегия развития Казанки

В столице Татарстана приступили к разработке нового парка на берегу реки Казанка. Он будет называться «Манзара» (Панорама – тат.). Создание этого парка анонсировали в августе этого года. Его общая площадь составит 3 068 гектаров, он займет территорию между Кремлевскои и Кировскои дамбами. В парк войдут 12 общественных пространств.

Группа стратегия развития Казанки уже объявила об онлайн-опросе горожан на тему, каким должен быть новый парк. Вскоре пройдут и общественные слушания.