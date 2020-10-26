В Казани квартиры в новостройках за год подорожали более чем на 10%

Сейчас средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках города равна 101,9 тысячам рублям. Фото: Анастасия Осипова

1 квадратный метр жилья в новостройках Казани за последний месяц подорожал на 3,6%, а за год и вовсе на все 10,3%. Так, сейчас его средняя стоимость в городе равна 101,9 тысячи рублям. Сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой специалистов ЦИАН.

В результате столица Татарстана заняла 3 место среди российских городов с самыми дорогими квартирами на первичном рынке.

Впереди только Москва и Санкт-Петербург с 212 тысячами и 156,4 тысячами рублей за квадратный метр в новостройках соответственно. На четвертом месте оказался Нижний Новгород и Екатеринбург.