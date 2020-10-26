В Казани в «гонке» автобусов пострадала пассажирка

Фото: Алина НИЗАМОВА

Утром в прошедшее воскресенье на улице Братьев Касимовых около дома №28 автобус с пассажирами наехал на припаркованный на обочине автомобиль «Газель». В результате чего пострадала пассажирка общественного транспорта. С места аварии девушку увезли в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Там ей оказали необходимую медицинскую помощи и отпустили домой.

По предварительной информации ГИБДД Казани, данное дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель автобуса решил обогнать своего коллегу. Тот препятствовал этому как мог и в итоге произошло столкновение. После которого первый автобус и врезался в стоящую на краю дороги «Газель», в которой на момент аварии никого не было.