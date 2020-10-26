Новым прокурором Актанышского района Татарстана назначили Сергея Назарова

Сергей Назаров. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 26 октября, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу прокуратуры Актанышского района их нового руководителя. Надзорный орган, согласно приказу Генпрокурора России, возглавил 40-летний советник юстиции Сергей Назаров. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Мензелинского района.

Отметим, что надзорный орган этого района возглавил предшественник Назарова - Рамиль Аскаров. Сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

СПРАВКА

Сергей Назаров в 2002 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Службу в прокуратуре начал в 2006 году в должности помощника прокурора Мензелинского района.

Далее с 2009-2013 года являлся его старшим помощником, а с 2013 по 2020 года занимал уже должность заместителя прокурора Мензелинского района.