Новым прокурором Актанышского района Татарстана назначили Сергея Назарова

Сергей Назаров.
Фото: прокуратура Татарстана
Сегодня, 26 октября, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу прокуратуры Актанышского района их нового руководителя. Надзорный орган, согласно приказу Генпрокурора России, возглавил 40-летний советник юстиции Сергей Назаров. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Мензелинского района.
Отметим, что надзорный орган этого района возглавил предшественник Назарова - Рамиль Аскаров. Сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
СПРАВКА
Сергей Назаров в 2002 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Службу в прокуратуре начал в 2006 году в должности помощника прокурора Мензелинского района.
Далее с 2009-2013 года являлся его старшим помощником, а с 2013 по 2020 года занимал уже должность заместителя прокурора Мензелинского района.