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Коронавирус Covid-19

За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса

В 3 из них заразившимся понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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За сутки также выздоровели 15 зараженных.

За сутки также выздоровели 15 зараженных.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот понедельник, 26 октября, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за прошедшие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Все они контактные. В 3 случаях инфицированным понадобилась госпитализация. Остальным было назначено лечение на дому. Среди выявленных новых зараженных больше всего татарстанцев в возрасте от 30 до 60 лет.

По-прежнему львиная доля случаев COVID-19 в сутки приходится на Казань В этот раз это 33 человека.

Таким образом, по данным Минздрава Татарстана, в республике с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 8 190 человек, из них на данный момент уже выздоровели 6 941 пациент, в том числе 15 за минувшие сутки. Скончались же от коронавируса 107 человек.