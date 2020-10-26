За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса

За сутки также выздоровели 15 зараженных. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот понедельник, 26 октября, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за прошедшие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Все они контактные. В 3 случаях инфицированным понадобилась госпитализация. Остальным было назначено лечение на дому. Среди выявленных новых зараженных больше всего татарстанцев в возрасте от 30 до 60 лет.

По-прежнему львиная доля случаев COVID-19 в сутки приходится на Казань В этот раз это 33 человека.

Таким образом, по данным Минздрава Татарстана, в республике с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 8 190 человек, из них на данный момент уже выздоровели 6 941 пациент, в том числе 15 за минувшие сутки. Скончались же от коронавируса 107 человек.