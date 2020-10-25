В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" в аварии пострадали пять человек

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Столкновение двух легковушек - ВАЗ-2111 и Lada XRAY, произошло в воскресенье, 25 октября, в 16.05 возле деревни Нюрши в Цивильском районе республики. По предварительным данным, в аварии виновен 55-летний водитель отечественной легковушки, который грубо нарушил правила дорожного движения и во время выезда с прилегающей территории не уступил дорогу другому автомобилю. ВАЗ-2111 врезался в Lada XRAY, которой управлял 50-летний мужчина.

В аварии пострадали пять человек Фото: МВД по Чувашской Республике

В МВД Чувашии сообщили, что во время аварии пострадали пятеро: травмы различной степени тяжести получили оба водителя, пассажирка Lada XRAY и трое ее детей - 8, 14 и 17 лет.