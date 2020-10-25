В Казани легковушка скрылась, когда сбила подростка

Мальчика доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях появился гневный пост местной жительницы. Женщина рассказала, что ее племянника-подростка на перекрестке Проспект Победы - Дубравная в Приволжском районе столицы Татарстана сбил неизвестный автомобиль. Сразу после наезда легковушка уехала.

Раненный мальчик остался лежать на дороге, и никто из прохожих, который были на месте аварии, к нему не подошли. Он сумел доползти на газон и позвонить родителям. Сейчас он с переломом ноги находится в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани разыскивают водителя автомобиля, рассказали собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.