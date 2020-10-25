Татарский театр кукол "Экият" готовит постановку "Волк и семеро козлят"

Театр готовит новую премьеру для маленьких зрителей Фото: Лика ИСАЕВА

Татарский кукольный театр "Экият" готовит к выпуску новый спектакль для маленьких зрителей. Тем, кому уже исполнилось три года, будет интересно посмотреть новую постановку "Волк и семеро козлят", которую для них срежиссировал молодой и талантливый артист Дилюс Хузяхметов. Это будет дебют в качестве режиссера для артиста. Инсценировка спектакля - Эльвира Гилемхановой.

Сказка знакома всем с детства, но сможет ли злой серый волк, который хотел обхитрить козлят, выдать себя за маму-козу? Поверят ли ему козлята? Не стоит сразу говорить "да", ведь в этом спектакле знакомая всем с детства сказка обретает новые краски. Благодаря необычному режиссерскому замыслу дети быстро вникнут в суть истории, а взрослые смогут посмотреть на нее с другой стороны.

Этот спектакль научит каждого малыша прислушиваться к советам взрослых, чтобы не попасть в беду, а главное – всем надо слушаться маму, тогда и с волками легко совладать.

Премьера спектакля состоится 31 октября.