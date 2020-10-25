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Происшествия

В Казани под колеса грузовика попал пешеход, травмы оказались смертельными

Наезд произошел на улице Тихорецкой
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Приехавшим медикам осталось констатировать гибель мужчины

Приехавшим медикам осталось констатировать гибель мужчины

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие с участием фургона "Пежо" произошла в пятницу, 23 октября, на улице Тихорецкой в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 33-летний мужчина шел по оживленной магистрали навстречу движению, и его сбил грузовик.

Автомобилем управлял 74-летний водитель.

Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Приехавшие медики констатировали гибель мужчины.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани выясняют обстоятельства гибели прохожего.

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