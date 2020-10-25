В Татарстане на пенсионерке вспыхнула одежда

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
В службу "112" 24 октября в 10.47 позвонили родственники 79-летней пенсионерки из поселка Русские Саралы Лаишевского района республики. Они рассказали, что когда женщина готовила еду на газовой плите, то огонь перекинулся на нее и загорелась ее одежда. Она получила ожоги, требуется помощь медиков.
Приехавшие врачи приняли решение госпитализировать пострадавшую в ожоговый центр РКБ - у нее сильно обожжены лицо и руки на площади 15% тела.
На женщине вспыхнули вещи
Фото: МЧС Татарстана
Сотрудники МЧС Татарстана при выяснение причин возгорания обнаружили, что общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём пенсионерки.