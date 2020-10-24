В казанских такси начали устанавливать обеззараживатели воздуха

Количество машин с подобными гаджетами будет увеличиваться.

В Казани появились такси, оборудованные устройствами обеззараживания воздуха. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бактерий. В настоящее время приборы установлены в 15 машинах.

Ультрафиолетовый рециркулятор весит всего 100 грамм, подключается через кабель USB и может обрабатывать в час до 14 кубометров воздуха, который проходит через камеру обеззараживания с двойным жестким ультрафиолетовым излучением. Гаджеты предоставил холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Устройства, по заявлению производителя, абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно для обеспечения максимальной защиты каждого пассажира.

К концу октября холдинг поставит 250 приборов, а в ноябре – 1000, они будут распределяться между российскими городами-миллионниками, в том числе очередная поставка запланирована и в Казань. До конца года устройства появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске и других городах.