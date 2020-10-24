В Ульяновск из Петербурга доставили очередного "Львенка"

Фото: мэрия Ульяновска.

24 октября, в Засвияжское трамвайное депо Ульяновска из Санкт-Петербурга доставили ещё один современный трамвай модели «Львенок».

При помощи двух автокранов 22-тонный вагон сняли с автоплатформы и установили его на рельсы. В ближайшие дни специалисты снимут с него полиэтилен, установят пантограф и проведут обкатку, после чего поставят на маршрут №22 «УКСМ – парк «Юности».

По информации директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Александра Мясникова, данный «Львенок» стал одиннадцатым вагоном, поставленным в наш город с сентября текущего года, а на будущей неделе ожидается доставка ещё нескольких трамваев.