В Казани на пассажиров общественного транспорта стали составлять протоколы за отсутствие масок

Фото: Комитет по транспорту Казани

В столице Татарстана продолжаются рейды в общественном транспорте. Так сотрудники городского комитета по транспорту совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют соблюдение масочного режима кондукторами, водителями и пассажирами автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.

Так, по итогам последней такой проверки в общественном транспорте Казани было выявлено 136 пассажиров-нарушителей. Большая часть который – 132 человека, сразу надели медицинские маски. А в отношении четырех человек пришлось составить административные протоколы. Сообщили в комитете по транспорту Казани.