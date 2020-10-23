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В Казани на пассажиров общественного транспорта стали составлять протоколы за отсутствие масок

За последний рейд было выявлено 136 таких нарушителей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: Комитет по транспорту Казани

Фото: Комитет по транспорту Казани

В столице Татарстана продолжаются рейды в общественном транспорте. Так сотрудники городского комитета по транспорту совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют соблюдение масочного режима кондукторами, водителями и пассажирами автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.

Так, по итогам последней такой проверки в общественном транспорте Казани было выявлено 136 пассажиров-нарушителей. Большая часть который – 132 человека, сразу надели медицинские маски. А в отношении четырех человек пришлось составить административные протоколы. Сообщили в комитете по транспорту Казани.